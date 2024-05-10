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Украина разорвала соглашение с СНГ о полетах воздушных спецсудов

Украина вышла из соглашения СНГ о полетах воздушных судов спецназначения

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Charles Rex Arbogast/AP

Украина вышла из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) о выполнении полетов воздушных судов спецназначения. Об этом заявил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Осуществлен выход Украины из соглашения о выполнении полетов воздушных судов специального назначения», – сказал Мельничук.

Документ предусматривает, в том числе, полеты бортов с лидерами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями. Соглашение было подписано в 1993 году.

В марте Украина вышла из соглашений в рамках СНГ «о вооруженных силах и погранвойсках» и «о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты».

В феврале Украина вышла из трех соглашений с СНГ. Так, речь идет о соглашениях «о порядке выполнения военных перевозок», а также о двух договорах о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Ранее Украина разорвала соглашение о модернизации гражданской авиации.

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