Стало известно, сколько раз ВСУ обстреляли Белгородскую область в День Победы

Украинские войска в День Победы более 100 раз обстреляли территорию Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российскому субъекту 67 снарядов. Атакам подверглись все семь приграничных районов Белгородской области.

Более того, 9–10 мая в регионе зафиксировали не менее 39 ударов с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В том числе украинские дроны сбрасывали на населенные пункты боеприпасы — всего было пять взрывоопасных предметов.

Из заявления Гладкова следует, что больше всего прилетов зарегистрировали в поселке Красное и селе Новая Таволжанка. Их было пять и четыре соответственно. Еще 23 прилета зафиксировали в населенных пунктах Журавлевка, Черемошное, Дубовое, Никольское, Новая Деревня, Репное, Октябрьский, Головино и Соломино.

В результате действий ВСУ на территории региона были повреждены два многоквартирных дома и 42 частных дома. Также урон получили 35 транспортных средств, два объекта связи и магазин.

«Село Новопетровка <...> поврежден детский сад, коммерческий объект, памятник [участникам Великой Отечественной войны]<...> и линия электропередачи», — добавил губернатор Белгородской области.

Ранее украинский дрон атаковал трактор в одном из сел Белгородской области.