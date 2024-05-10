Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме не увидели сексизма в скандале с тренером «Енисея» и женщиной-арбитром

Чемпионка Игр Журова о скандале с женщиной-арбитром: это стереотипы в стране

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова призналась, что не увидела сексизма в скандале, который возник из-за того, что главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу арбитра Веры Опейкиной. Ее слова приводит Sport24.

«Это не сексизм, а стереотипы в нашей стране. Никто же не запрещает девочкам заниматься конькобежным спортом или легкой атлетикой? Потому что считают, что этот спорт как для женщин, так и для мужчин. Просто с самого начала мужчины у нас считают футбол и хоккей не женским делом», — заявила Журова.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу изначально Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал специалиста пятиматчевой дисквалификацией (две игры условно).

7 мая Тихонову смягчили его наказание. Теперь дисквалификация распространяется лишь на один поединок, который специалист уже пропустил, еще четыре игры условно. Таким образом, в матче 24-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» 8 мая Тихонов сможет руководить командой с бровки.

Ранее Татьяна Тарасова оценила скандал с тренером «Енисея».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами