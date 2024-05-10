В Госдуме не увидели сексизма в скандале с тренером «Енисея» и женщиной-арбитром

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова призналась, что не увидела сексизма в скандале, который возник из-за того, что главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу арбитра Веры Опейкиной. Ее слова приводит Sport24.

«Это не сексизм, а стереотипы в нашей стране. Никто же не запрещает девочкам заниматься конькобежным спортом или легкой атлетикой? Потому что считают, что этот спорт как для женщин, так и для мужчин. Просто с самого начала мужчины у нас считают футбол и хоккей не женским делом», — заявила Журова.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу изначально Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал специалиста пятиматчевой дисквалификацией (две игры условно).

7 мая Тихонову смягчили его наказание. Теперь дисквалификация распространяется лишь на один поединок, который специалист уже пропустил, еще четыре игры условно. Таким образом, в матче 24-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» 8 мая Тихонов сможет руководить командой с бровки.

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