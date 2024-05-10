Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка отказалась играть с американкой на турнире в Риме

Блинкова из-за травмы снялась с матча против Коллинз на турнире в Риме

close
100%
JAMES ROSS/AAPIMAGE/Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова отказалась продолжать матч против американки Даниэль Коллинз во втором круге турнира категории WTA 1000 в Риме.

Российская спортсменка получила повреждение в начале второго сета, она повредила лодыжку. Она вызвала медиков на корт и после осмотра специалистов приняла решение завершить поединок досрочно.

Первый сет завершился победой Коллинз (13-й номер посева) со счетом 6:4. Продолжительность матча составила 58 минут.

Таким образом, Коллинз вышла в следующий раунд и пока не знает имя своей соперницы. Она сразится с победительницей матча между Каролин Гарсией (Франция, 22) и Элизабеттой Кочаретто (Италия).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее уроженка Москвы Рыбакина рассказала о снятии турнира в Риме.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами