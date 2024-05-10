Российская теннисистка отказалась играть с американкой на турнире в Риме

Российская теннисистка Анна Блинкова отказалась продолжать матч против американки Даниэль Коллинз во втором круге турнира категории WTA 1000 в Риме.

Российская спортсменка получила повреждение в начале второго сета, она повредила лодыжку. Она вызвала медиков на корт и после осмотра специалистов приняла решение завершить поединок досрочно.

Первый сет завершился победой Коллинз (13-й номер посева) со счетом 6:4. Продолжительность матча составила 58 минут.

Таким образом, Коллинз вышла в следующий раунд и пока не знает имя своей соперницы. Она сразится с победительницей матча между Каролин Гарсией (Франция, 22) и Элизабеттой Кочаретто (Италия).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее уроженка Москвы Рыбакина рассказала о снятии турнира в Риме.