Полковник ВСУ оценил вероятность перехода всего Донбасса под контроль РФ

Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70%. Об этом заявил командир 92-го полка полковник Павел Федосенко в статье для The Economist.

Он отметил, что, когда российские войска возьмут под контроль Константиновку и Дружковку, им откроется путь для более глубокого продвижения.

«Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге», — говорится в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС РФ на севере Харьковской области. Он при этом подчеркнул, что Украина ожидала такого развития событий. В то же время украинский лидер отметил, что не располагает данными, какие резервы армия России готова бросить в бой.

Военкор Александр Коц также сообщил со ссылкой на очевидцев, что «приграничье с ночи пришло в движение».

Ранее экс-генерал ВСУ рассказал, как Россия может начать наступление на Харьков и Сумы.