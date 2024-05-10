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Полковник ВСУ оценил вероятность перехода всего Донбасса под контроль РФ

Полковник ВСУ Федосенко: с вероятностью 70% РФ возьмет под контроль весь Донбасс

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70%. Об этом заявил командир 92-го полка полковник Павел Федосенко в статье для The Economist.

Он отметил, что, когда российские войска возьмут под контроль Константиновку и Дружковку, им откроется путь для более глубокого продвижения.

«Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге», — говорится в сообщении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС РФ на севере Харьковской области. Он при этом подчеркнул, что Украина ожидала такого развития событий. В то же время украинский лидер отметил, что не располагает данными, какие резервы армия России готова бросить в бой.

Военкор Александр Коц также сообщил со ссылкой на очевидцев, что «приграничье с ночи пришло в движение».

Ранее экс-генерал ВСУ рассказал, как Россия может начать наступление на Харьков и Сумы.

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