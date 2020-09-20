В московском караоке произошла стрельба
Карина Казанцева
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В центре Москвы в караоке-клубе произошла стрельба, пишет РЕН со ссылкой на очевидцев.
По имеющимся данным, инцидент произошел на Садово-Кудринской улице.
О пострадавших не сообщается. Другие детали произошедшего пока неизвестны.
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