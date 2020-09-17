Украина побила рекорд по заражениям коронавирусом

Очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксирован на Украине. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране выявлено 3 584 человека с коронавирусом. Последний рекордный показатель был зафиксирован 11 сентября — 3 144 заболевших. За все время пандемии на Украине коронавирусом переболели 166 244 человека.

За последние сутки в стране умерли 60 пациентов с выявленным COVID-19. Таким образом, с начала пандемии число скончавшихся выросло до 3 400.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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