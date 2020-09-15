Брюссель получил 9 вопросов от РФ по обвинениям со стороны ЕС по Навальному

Брюссель получил девять вопросов по обвинениям Евросоюза в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным от постпредства России в ЕС. Об этом сообщается на сайте российской миссии.

Вопросы были обращены к депутатам Европарламента, а также институтам ЕС.

Члены постпредства обращают внимание на «многочисленные несостыковки относительно этого дела».

После этого в документе следует перечень из девяти вопросов, на которые не отвечает западная версия об «отравлении».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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