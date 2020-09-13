В Иркутской области пропал семилетний мальчик
Семилетний мальчик пропал утром 12 сентября в поселке Ухтовский Иркутской области.
«Разыскивают 7-летнего, проживающего в поселке Уховский Куйтунского района, который утром 12 сентября ушел в школу и не вернулся», — сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Родители самостоятельно пытались найти сына в течение дня, однако поиски результатов не принесли, после чего они обратились в полицию.
Полиция и волонтеры обследовали заброшенные дома, фермы, лесной массив, однако следов мальчика обнаружить не удалось.
На данный момент поисковая операция продолжается.
Приметы разыскиваемого — демисезонная красная куртка, брюки синего цвета, синие кроссовки, шапка кремового цвета.
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