Пожар в многоэтажке в Краснодаре локализован на 4,4 тыс. кв. м

Пожар в жилом доме в Краснодаре был локализован на площади 4400 кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина, в результате пожара было повреждено порядка 88 квартир.

По его словам, полностью сгорел весь восьмой этаж.

Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре горит мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек.

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