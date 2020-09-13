Пожар в многоэтажке в Краснодаре локализован на 4,4 тыс. кв. м
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пожар в жилом доме в Краснодаре был локализован на площади 4400 кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина, в результате пожара было повреждено порядка 88 квартир.
По его словам, полностью сгорел весь восьмой этаж.
Информации о пострадавших и погибших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре горит мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ГУ МЧС Кубани приведено в режим ЧС из-за пожара в многоэтажке в Краснодаре
— Площадь пожара в многоэтажке в Краснодаре возросла в три раза