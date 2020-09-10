Пожар в порту Бейрута потушен

Спасатели смогли потушить возгорание в морском порту столицы Ливана, сообщил телеканал MTV.

По данным корреспондента, находящегося на месте, процесс тушения пожара в порту подошел к концу. Однако военные вертолеты продолжают интенсивно работать.

Порт Бейрута, где в начале августа произошел масштабный взрыв, 10 сентября снова был охвачен огнем. Администрация порта сообщила, что пока рано говорить о причинах пожара. В ливанской армии считают, что причиной могло стать возгорание на одном из складов с машинным маслом и покрышками.

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