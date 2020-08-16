Лукашенко оценил число участников митинга в его поддержку в 50 тысяч человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил число участников митинга в поддержку властей в более чем 50 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».

В ходе своего выступления Лукашенко назвал митинг «более чем 50-тысячным действом».

Ранее сообщалось, что на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку действующей власти.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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