Путин заявил о сплоченности России

Путин: когда страна сталкивается с испытаниями, подобными СВО, она сплачивается

В моменты, когда страна сталкивается с испытаниями, подобными спецоперации на Украине, то она сплачивается. Об этом сказал в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

«Что касается единения народа, то мне кажется, что мы делаем правильно, особенно сейчас, в условиях проведения специальной военной операции, потому что когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается», — отметил глава государства.

Он заявил, что народы России объединяют общие традиционные ценности и власти будут делать все, чтобы укрепить единство народов России.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

