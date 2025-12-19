На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выявили неожиданные возрастные изменения в характере

JEP: с возрастом люди начинают мыслить более позитивно
Shutterstock

С возрастом люди все реже воспринимают мир как игру с нулевой суммой, где выигрыш одного обязательно означает проигрыш другого. К такому выводу пришли психологи из Чикагского университета и Тель-Авивского университета. Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Psychology: General (JEP).

Так называемое «мышление с нулевой суммой» характерно для ситуаций, где победитель может быть только один — например, в спортивных соревнованиях или на выборах. Однако, как отмечают исследователи, люди нередко ошибочно переносят эту логику на сферы, где возможен выигрыш для всех — образование, экономику или рабочие отношения.

Анализ показал, что пожилые люди значительно реже придерживаются таких убеждений по сравнению с молодыми. Они чаще воспринимают ресурсы как восполняемые, а жизненные ситуации — как потенциально взаимовыгодные. Более того, исследование выявило тревожную тенденцию: современные молодые поколения склонны к мышлению с нулевой суммой сильнее, чем молодежь прошлых десятилетий.

Ученые провели четыре эксперимента с участием почти 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет и от 65 до 80 лет. Участникам предлагалось оценить утверждения вроде «если кто-то становится богатым, значит, кто-то другой обязательно беднеет». Молодые респонденты значительно чаще соглашались с такими формулировками.

Даже в специально смоделированных ситуациях, где конкуренции фактически не было — например, в компании, где премии выдавались не за сравнение сотрудников друг с другом, а за достижение определенных критериев, — молодые участники чаще воспринимали происходящее как борьбу «кто кого».

По мнению исследователей, одна из причин заключается в ощущении дефицита ресурсов. Молодые люди формируются в условиях жесткой конкуренции за образование, работу и жилье, что может усиливать ощущение, будто «на всех не хватит». Пожилые же люди опираются на жизненный опыт и чаще понимают, что выгоды от многих ситуаций проявляются со временем.

«Если сейчас человек склонен мыслить в терминах «выигрыш — проигрыш», со временем это, скорее всего, изменится. Возможно, стоит чаще обращаться за советом к старшим — они могут предложить совершенно иной взгляд на ситуацию», — отметили исследователи.

По их мнению, понимание этого возрастного эффекта важно не только для психологии, но и для образования, политики и экономики, где способность видеть возможности для «выигрыша для всех» может играть ключевую роль.

Ранее в России испытали добавку для ума и силы в пожилом возрасте.

