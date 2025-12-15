Прямая линия с президентом — 2025: когда она состоится, где ее смотреть и как задать вопрос

Когда будет Прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году и как направить свой вопрос президенту

В декабре президент России Владимир Путин традиционно подведет итоги года в прямом эфире и ответит на самые актуальные и острые вопросы россиян. Многие обращения к главе государства передаются министерствам и ведомствам напрямую, и решения по ним принимаются в короткие сроки. В 2025 году мероприятие снова пройдет в совмещенном формате: вопросы зададут и жители России, и журналисты. Когда состоится Прямая линия, где ее смотреть, как задать свой вопрос президенту — в материале «Газеты.Ru».

Когда состоится Прямая линия с президентом: дата и время

Ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу 19 декабря, сообщили в Кремле.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени.

В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

Хотя телеканалы заложили на трансляцию три часа, Прямая линия может продлиться дольше, как это было в прошлые годы. В этом случае эфирная сетка будет изменена.

Так, в 2024 году эфир продолжался 4 часа 27 минут, президент успел ответить на 76 вопросов,14 из них были посвящены тематике специальной военной операции. Мероприятие также прошло в совмещенном формате пресс-конференции и Прямой линии.

Где смотреть и слушать Прямую линию с Владимиром Путиным

Трансляция будет доступна на официальных страницах «Итогов года с Владимиром Путиным» в социальных сетях VK и «Одноклассники». Кроме того, ее можно будет посмотреть по телевизору в эфире телеканалов:

«Первый канал»;



«Россия 1»;



«Россия 24»;



«НТВ»;



«Пятый канал»;



«ОТР»;



«РЕН ТВ»;



«МИР».

Также транслировать Прямую линию будут радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Как задать вопрос президенту

Прием вопросов для президента России Владимира Путина начался 4 декабря и продлится до окончания программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря. Их можно задать несколькими способами:

Через сайт программы. Для этого войдите на сайт moskva-putinu.ru и выберите плашку «На сайте» в правой части экрана. Перед вами откроется окно авторизации. Зарегистрировавшись, вы получите возможность записать видео с вопросом для президента, направить текстовый вопрос или совершить видеозвонок.

По телефону. Для этого наберите номер 8-800-200-40-40 и нажмите кнопку вызова. Если линия занята, сообщение примет автоответчик. Его обработают чуть позже.

По СМС и ММС. Для этого наберите текстовое сообщение и отправьте на номер 04040.

Через социальные сети. Текстовые и видеовопросы можно отправить через официальные сообщества программы в соцсетях VK и «Одноклассники».

В приложении «Москва Путину». Его можно скачать в формате .apk на сайте программы, а также в магазинах приложений RuStore, AppGallery и Google Play.

В мессенджере MAX. Вопросы в национальном мессенджере можно отправить через специальный чат-бот «Итоги года с В.Путиным». Его можно запустить по ссылке в приложении или открыть в браузере.

Жители других стран тоже могут обратиться с вопросом к Владимиру Путину. Об этом сообщили в «Ростелекоме».

Для звонков с мобильных телефонов из-за границы работают номера +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40. Также вопросы принимаются через сайт программы.

Какие вопросы поступают на Прямую линию

Координатор молодежного крыла «Народного фронта» Эльвира Сайфиева рассказала, что часто задают вопросы, связанные с коммунальной, бытовой и социальной сферами. В этом году первые поступившие на Прямую линию вопросы как раз затрагивают социальный блок и ЖКХ.

Популярной темой остается СВО, весь массив вопросов на эту тему анализируют в Кремле, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что благодаря Прямой линии с президентом устраняют отдельные проблемы.

Наиболее острые вопросы передают непосредственно в ведомства для оперативной реакции. В качестве примера Песков привел Минздрав, который принимает меры «прямо за часы».

Как идет подготовка к Прямой линии

Официальный представитель Кремля также рассказал, что подготовка к Прямой линии с Владимиром Путиным идет очень активно. В этом году были добавлены новые каналы, по которым можно задать вопросы президенту — например, мессенджер MAX. Стало больше вопросов от представителей молодого поколения, в том числе от детей. Им помогает сформулировать вопрос нейросеть GigaChat.

Хоть Кремль не гонится за рекордными показателями, уже в первые дни после старта приема обращений зафиксирован большой интерес к мероприятию, сообщил Дмитрий Песков. Специалисты вместе с ИИ обрабатывают все поступающие сообщения. В этом им помогают волонтеры «Народного фронта».

По данным на 12:00 15 декабря, в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 1,3 миллиона обращений , из которых 566 тысяч звонков. 288 тысяч сообщений принято через мессенджер MAX.

Как и в 2024 году, расшифровкой обращений граждан занимается GigaChat — нейросетевой чат-бот от Сбера, который основан на больших языковых моделях. Он умеет вести диалоги, создавать тексты, изображения и музыку. Однако технологии ИИ лишь помогают в обработке запросов, а его работа тщательно контролируется людьми. Специалисты стараются минимизировать риски ошибок со стороны нейросети.

О чем Владимир Путин говорил в 2024 году

«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 19 декабря 2024 года. Почти за четыре с половиной часа президент успел уделить внимание социальной сфере и вопросам международных отношений, а также специальной военной операции на Украине. Путин отвечал на вопросы об «Орешнике», российской экономике и демографии, трудовых мигрантах, ситуации в Сирии и даже замедлении YouTube. Также президент рассказал, с кем хотел бы выпить чашку чая, что для него значит Россия и как он изменился с начала СВО.

close Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу «Итоги года с Владимиром Путиным» в Гостином дворе, 19 декабря 2024 года Кристина Кормилицына/РИА Новости

Тогда Путин напомнил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей, а также исходя из текущих реалий. При этом необходимо учитывать статус президента Украины, ведь подписывать какой-либо документ возможно только с представителями легитимных органов власти.

Кроме того, Владимир Путин уточнил, что для сокращения трудовых мигрантов необходимо повышать производительность труда и вводить технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук. И таким образом, сосредотачивать конечный результат на высокотехнологичных сферах деятельности. Для решения острой проблемы мигрантов президент обратил внимание на необходимость ужесточения требований к иностранным гражданам, которые уже находятся на территории России.

Тогда не обошлось и без знаменитых крылатых фраз, сказанных Владимиром Путиным.

Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной. И мы принимать решения будем без всякой оглядки на чужое мнение, будем руководствоваться только своими национальными интересами.

Суверенитет — очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце.

Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно. Застой. Хочется движухи.

Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

Она (глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. — «Газета.Ru») мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, пока не знает.

Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. Сначала порносайты, а потом вроде как и котлету заказать, понимаете? Во всем мире. Это же не только наша беда, это беда и многих других стран.