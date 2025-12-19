На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался по поводу возможности войны с Венесуэлой

Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой
true
true
true
close
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

«Я не исключаю такой возможности, нет», — сказал глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что не намерен обсуждать тему того, что удары по венесуэльским судам якобы могут привести к войне. При этом, по его словам, Вашингтон собирается продолжить захват танкеров латиноамериканской республики.

18 декабря политолог Сергей Станкевич выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп оказался в очень сложной ситуации из-за Венесуэлы. Он отметил: военно-морская блокада республики, объявленная главой Белого дома, в данном случае предшествует наземной операции. Вашингтон, по словам эксперта, пока пытается сломать режим Николаса Мадуро, однако, если этого не произойдет, начнутся боевые действия.

17 декабря американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя обвинил США в неоколониальном подходе против Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами