Трамп высказался по поводу возможности войны с Венесуэлой

Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

«Я не исключаю такой возможности, нет», — сказал глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что не намерен обсуждать тему того, что удары по венесуэльским судам якобы могут привести к войне. При этом, по его словам, Вашингтон собирается продолжить захват танкеров латиноамериканской республики.

18 декабря политолог Сергей Станкевич выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп оказался в очень сложной ситуации из-за Венесуэлы. Он отметил: военно-морская блокада республики, объявленная главой Белого дома, в данном случае предшествует наземной операции. Вашингтон, по словам эксперта, пока пытается сломать режим Николаса Мадуро, однако, если этого не произойдет, начнутся боевые действия.

17 декабря американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

