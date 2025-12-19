Угнанный самолет врезался в здание аэропорта Лос-Анджелеса

В районе Лос-Анджелеса небольшой одномоторный самолет врезался в здание аэропорта после того, как был похищен с территории летной школы, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, неизвестный проник на территорию аэропорта и завладел учебным самолетом Cessna, после чего воздушное судно столкнулось со зданием.

По информации правоохранительных органов, самолёт так и не поднялся в воздух. Следователи полагают, что столкновение произошло во время руления по земле.

Подозреваемый был задержан и арестован по подозрению в краже со взломом и угоне самолета, сообщили в полиции Лос-Анджелеса. На место происшествия также прибыли сотрудники ФБР. Власти пока не уточняют, разыскиваются ли возможные сообщники.

Личность подозреваемого и его возможная связь с учебным заведением пока не раскрываются.

