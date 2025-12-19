На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что из Якутии выходят бойцы СВО, которых «еще поискать надо»

Путин: Якутия дает таких бойцов СВО, которых еще поискать надо
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Якутия дает таких бойцов спецоперации на Украине, которых «еще поискать надо», поскольку таких военнослужащих во всем мире нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, какой шеврон глава государства надел бы в год единения народов и о возможности поддержки съемок фильма о герое России.

«Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается, но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дают, таких, которых поискать во всем мире, наверное, нет», — заявил он.

Глава государства добавил, что развитие касается и сферы культуры Якутии. Он подчеркнул, что поддержит проект о военнослужащем и «сделает все» для реализации проката.

Российский лидер добавил, что в моменты, когда страна сталкивается с испытаниями, подобными СВО, то она сплачивается. Он заявил, что народы России объединяют общие традиционные ценности и власти будут делать все, чтобы укрепить единство народов России.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин извинился перед женой погибшего бойца СВО за отсутствие выплат.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами