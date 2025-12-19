Путин заявил, что из Якутии выходят бойцы СВО, которых «еще поискать надо»

Путин: Якутия дает таких бойцов СВО, которых еще поискать надо

Якутия дает таких бойцов спецоперации на Украине, которых «еще поискать надо», поскольку таких военнослужащих во всем мире нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, какой шеврон глава государства надел бы в год единения народов и о возможности поддержки съемок фильма о герое России.

«Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается, но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дают, таких, которых поискать во всем мире, наверное, нет», — заявил он.

Глава государства добавил, что развитие касается и сферы культуры Якутии. Он подчеркнул, что поддержит проект о военнослужащем и «сделает все» для реализации проката.

Российский лидер добавил, что в моменты, когда страна сталкивается с испытаниями, подобными СВО, то она сплачивается. Он заявил, что народы России объединяют общие традиционные ценности и власти будут делать все, чтобы укрепить единство народов России.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

