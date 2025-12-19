На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин извинился перед женой погибшего бойца СВО за отсутствие выплат

Путин извинился перед вдовой бойца СВО за нерасторопность социальных служб
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии извинился перед вдовой бойца спецоперации на Украине из Новосибирска за нерасторопность чиновников в выплате пенсии.

«Я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за нерасторопность тех служб, которые должны решить вопрос. Простите, пожалуйста», — заявил он.

Российский лидер отметил, что обратит внимание на ситуацию и проведет работы с профильными ведомствами для решения вопроса. Путин подтвердил, что проблема с выплатами действительно есть и она связана с «избыточной бюрократией».

Он объяснил, что бумаги теряются, приходят из одного ведомства в другое. Из-за этого затягиваются принятия решений, но власти будут работать над этим.

17 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России глава государства пообещал, что сделает все возможное для поддержки семей военнослужащих, которые погибли на СВО. Путин подчеркнул, что долг россиян всегда помнить всех павших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей и их родителей.

В ходе заседания президент РФ объявил минуту молчания в память о бойцах, погибших в зоне СВО на Украине.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин похвалил бригаду «Ветераны».

Прямая линия с Путиным — 2025
