Путин назвал основные цели повышения НДС

Вопрос повышения налога на добавленную стоимость (НДС) очень острый, он долго обсуждался. Решение о повышении НДС — самый правильный и честный способ, чтобы достичь сбалансированности бюджета, заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии.

«И в целом, это получилось, я уже сказал тоже об этом, в том числе и благодаря принятию этого решения», — подчеркнул российский лидер.

Путин также напомнил, что при повышении налогового бремени, «сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога».

«Нужно избавиться от теневой экономики и от ухода (от налогов — прим. ред.). Это серьезная задача. Нам нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а чтобы это выразилось в реальных доходах бюджета», — подчеркнул президент.

По его словам, правительство работает над снижением налогового бремени в будущем.

«Я на это тоже рассчитываю», — заключил Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал повышение налогов в России временной мерой.