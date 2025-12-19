Путин рассчитывает, что количество пропавших без вести на СВО будет сведено к нулю

Количество пропавших без вести в зоне проведения СВО будет сведено к нулю. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, этот вопрос остается острым, однако Минобороны РФ уже предприняло шаги к решению — создан отдельный реестр по поиску таких военных.

«Если посмотреть на начало года и на данный момент времени, количество лиц, которые были в розыске (поиск пропавших без вести бойцов СВО — прим. ред.), сократилось на 50%. По сравнению с началом года изменения в три раза. Безусловно, эта работа должна продолжаться и совершенствоваться, и обязательно мы доведем ее до того, чтобы потери были минимальными, сведены к нулю», — сказал глава государства.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2026 году искать пропавших без вести военных начнут при помощи электронных жетонов. Глава ведомства рассказал, что в этом году для решения этой задачи организовали Главный координационный центр и создали единую базу данных тех, кто пропал без вести. В их поисках также задействовали волонтеров и общественные организации. Эти меры позволили найти 48% пропавших без вести или каждого второго, что в три раза лучше показателя 2024 года.

В октябре в Минобороны предупредили о новой схеме мошенничества с поиском пропавших без вести. В сети распространились предложения по оказанию помощи в поиске солдат, в том числе на платной основе. Однако деятельность подобных организаций может носить мошеннический характер. В оборонном ведомстве отметили, что спецслужбы украинской стороны осуществляют сбор данных разыскиваемых солдат РФ, чтобы затем использовать информацию для шантажа и запугивания их родственников.

