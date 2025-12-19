Путин заявил о снижении числа преступлений телефонных мошенников

Путин: меры против телефонных мошенников дали эффект, но работы еще много

Принятые государством меры по борьбе с телефонными мошенниками дали положительный эффект, однако, по словам президента Владимира Путина, предстоит выполнить еще много работы. Об этом он заявил во время Прямой линии.

Глава государства отметил, что количество преступлений, совершенных телефонными мошенниками, сократилось на 7%, а причиненный ущерб снизился на 33%.

Путин также подчеркнул, что с другими людьми ни в коем случае не следует обсуждать вопросы, связанные с деньгами и имуществом. Также он призвал сразу прерывать разговор, если мошенникам удалось дозвониться.

«Каким бы голосом человек не говорил — учитывая возможности искусственного интеллекта — как только начинают говорить о деньгах и каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же! Даже не стоит вообще ни одного слова по этому поводу говорить», — посоветовал он.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

