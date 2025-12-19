Автоблогера Магомеддибирова задержали в Астрахани за избиение тренера «Динамо»

В Астрахани задержан автоблогер Магомеддибиров за нападение на тренера

mahotbro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Астрахани задержан автоблогер Магомед Магомеддибиров по подозрению в избиении тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«В Астрахани задержан подозреваемый в нападении на главного тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина. Им оказался автоблогер Магомед Магомеддибиров. В тот вечер он исполнял опасные манёвры и спровоцировал перепалку», — отмечается в публикации.

В ходе ссоры автоблогер избил тренера, пострадавшего госпитализировали. С подозреваемым работают следователи. Конфликт возник, когда тренер возвращался домой с тренировки, сообщал «112». Водитель синего BMW подрезал машину тренера, из-за чего она вылетела на обочину и получила повреждения. Далее последовало нападение.

