Путин заявил о росте числа желающих служить в беспилотной авиации

Путин: для желающих служить в беспилотной авиации Минобороны объявило конкурс

Количество россиян, желающих служить в беспилотной авиации, стало настолько большим, что Минобороны пришлось объявить конкурс. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, многие студенты берут академический отпуск, чтобы принять участие в специальной военной операции (СВО) и, прежде всего, в качестве операторов дронов.

«Операторы беспилотников даже в отпуске продолжают участвовать в боевых действиях. Это позволяют новые технологии», — отметил Путин.

Также президент отметил, что по количеству дронов российская армия превосходит противника.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

