Путин высказался о возможности госрегулирования рыночных цен

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что государственное регулирование рыночных цен является «опасным».

«Регулирование цен на рынке — сложная история и очень опасная, как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар», — пояснил он.

По мнению президента, существуют сферы, где государственное регулирование цен «необходимо», в том числе в сфере жизненно необходимых лекарственных препаратов.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

