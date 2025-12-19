Путин: в РФ будут работать над использованием в гражданской сфере технологий с фронта

В России будет вестись работа над использованием беспилотников в гражданской сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

«Теперь, что касается гражданки и подтверждения этого лидерства. Его можно будет подтверждать только в том случае, если то, что появляется в силу необходимости использования в боевых действиях, будет иметь продолжение в гражданской сфере и потом из гражданской сферы, где это будет развиваться, перетекать назад. Повышение, укрепление обороноспособности страны. И такая работа, безусловно, будет налажена. Она сейчас уже идет, но она будет продолжена», — сказал он.

Речь идет о доставке дронами почты, продуктов питания, лекарств. Это касается в целом БПЛА в море и на суше, отметил Путин.

«Вот это направление, оно развивается у нас, развивается хорошими темпами, но оно будет, безусловно, поддерживаться и в будущем», — добавил президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Ранее Мишустин заявил, что РФ намерена стать мировым лидером по внедрению беспилотных технологий.