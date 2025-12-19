Всебелорусское народное собрание утвердило программу социально-экономического развития

VII Всебелорусское народное собрание (ВНС) единогласно приняло программу социально-экономического развития Белоруссии на 2026-2030 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что голосование состоялось во второй день заседания ВНС, в нем принимают участие свыше тысячи делегатов из разных регионов республики.

В документе определены несколько приоритетов, в числе которых национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности, создание качественной и удобной среды для жизни, рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и парламенту заявил, что оппозиция хочет сдачи экономического суверенитета республики под внешним управлением.

По его словам, именно так можно назвать обнародованный недавно план оппозиции по «возрождению белорусской экономики».

Ранее Лукашенко призвал «удержать экономику» Белоруссии.