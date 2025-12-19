На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России женщины выдумали более 600 детей и получили на них 237 млн рублей выплат

ОПГ будут судить за регистрацию более чем 600 детей ради пособий
МВД России

Восемь женщин и мужчина придумали более 600 детей, чтобы получать за них выплаты в России. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина приходил в МФЦ разных регионов и заявлял, что якобы присутствовал при домашних родах. Оформив на этом основании свидетельства рождения для детей, женщины подавали документы на выплаты.

«Всего в территориальные отделения Социального фонда России была подана недостоверная информация о рождении более 600 детей. Сумма выплат превысила 237 млн рублей», – сообщается в публикации.

Также фигуранты подделывали паспорта, которые использовали как удостоверения личности в госорганах.

Всего было возбуждено 89 уголовных дел по мошенничеству в 24 регионах, но их объединили в одно производство. Всем фигурантам уже предъявили обвинения. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Екатеринбурге супруги выдумали ребенка и получили за него около миллиона рублей.

