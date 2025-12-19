Путин назвал повышение налогов в России временной мерой

Повышение налогов в РФ временное, налоговое бремя в будущем должно снижаться. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Будет ли это вечно — конечно, нет. Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что России нужно избавиться от теневой экономики.

До этого эксперт по финансам Дмитрий Трепольский предупредил россиян о резком росте цен в РФ в первом квартале 2026 года. По его словам, бизнес начнет заранее закладывать в стоимость товаров и услуг повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Несмотря на то, что номинально ставка вырастет на 2 процентных пункта, реальное удорожание товаров и услуг может достигнуть 4%, предупредил эксперт.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

