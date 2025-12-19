Путин посоветовал россиянам не говорить о деньгах

Президент России Владимир Путин на «Итогах года» дал совет россиянам на случай, когда им звонят телефонные мошенники.

Он отметил, что ситуация с мошенниками «никуда не делась», и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств аферисты будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег.

«Поэтому, как только с вами кто бы то ни было и каким бы голосом человек не говорил, учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно, как только начинают говорить о деньгах и каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же, даже не стоит вообще ни одного слова по этому поводу говорить. Если банки и прочее, у вас там есть с кем разговаривать. Есть люди, которых вы лично знаете. Вот при посещении банка решать нужно проблемы. Это самый лучший способ. Ни с кем и никогда прошу не обсуждать никаких вопросов, связанных с деньгами и имуществом», — сказал Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее киберполиция представила алгоритм действий при обмане телефонными мошенниками.