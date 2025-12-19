В Госдуме предложили разыгрывать русские грин-карты среди американцев

В России нужно запустить русскую лотерею для американцев, по которой они могли бы получить ВНЖ без необходимости заключения контракта с Минобороны. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Нам нужна программа розыгрыша русских грин-карт (то есть ВНЖ) для граждан США, которые хотели бы самостоятельно покинуть агрессивный блок НАТО. Таким образом мы решим возникшие противоречия между «духом» 702-го указа президента России об убежище в РФ для разделяющих традиционнные духовно-нравственные ценности граждан стран Запада и 821-го указа об обязательном заключении контракта с Минобороны для них же. Сейчас ищущие убежище по 702-му указу получают разрешение на временное пребывание в России. Но они же едут не пожить временно и вернуться в Америку. Они, по сути, рвут связи с США и с другими странами НАТО, возможно, попадают в какие-то черные списки. То есть они сжигают мосты, и, конечно, переезжают для того, чтобы натурализоваться. Но остаться в России можно только через контракт с Минобороны. В случае, если мы делаем программу грин-карт, то они получают сразу ВНЖ. По факту — это победившие в русской лотерее грин-карт, и им не надо уже заключать контракт», — сказал Кузнецов.

Ранее в США заявили, что проверят каждую поданную заявку на убежище.