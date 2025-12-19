На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС утвердил €90 млрд для Украины. Чем закончился спор об активах России?

FT: ЕС выделит Украине €90 млрд в долг из собственных средств в 2026–2027 годах
Piroschka Van De Wouw/Reuters
Лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идею использовать замороженные российские активы в Брюсселе не поддержали.

Участники саммита Европейского союза согласовали решение о предоставлении Украине до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет собственных средств блока. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, подчеркнув, что лидеры ЕС «взяли на себя обязательства и выполнили их».

Речь идет о долгосрочном финансировании в форме кредита, который будет предоставлен из общего бюджета Евросоюза. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

По данным Financial Times, согласованный пакет предполагает выделение средств Украине в виде беспроцентного кредита, распределенного на два года. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что речь идет именно о займе, а не о безвозвратной помощи, и подчеркнул, что замороженные активы России останутся нетронутыми. По его словам, эти средства будут сохраняться под санкциями до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию, размер и механизм которой остаются предметом отдельных международных обсуждений.

В Евросоюзе отмечают, что выбранная схема финансирования позволяет обеспечить предсказуемость поддержки Украины в среднесрочной перспективе и избежать юридических рисков, связанных с прямой конфискацией российских государственных средств. FT со ссылкой на источники среди европейских дипломатов уточняет, что кредит будет обслуживаться за счет будущих взносов в бюджет ЕС и не потребует немедленного увеличения национальных расходов стран-членов.

Дискуссия о российских активах

Отдельным и самым чувствительным вопросом саммита стала судьба замороженных российских суверенных активов, которые ранее предлагалось использовать для финансирования Украины. По оценкам Евросоюза, речь идет примерно о €210 млрд, большая часть которых размещена в Европе, прежде всего в бельгийском депозитарии Euroclear.

Как отмечают Reuters и Associated Press, идея прямой конфискации этих средств так и не получила поддержки большинства стран ЕС. В Брюсселе указывают на серьезные юридические риски: возможные иски со стороны России, угрозу ответных мер и опасения, что подобный шаг может подорвать доверие к европейской финансовой системе. Особенно чувствительной тема остается для Бельгии, где сосредоточена значительная часть активов.

Сдержанную позицию по этому вопросу занимает и Европейский центральный банк. Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявляла, что любые решения по российским активам должны иметь прочную правовую основу. По данным Reuters, в ЕЦБ опасаются, что использование «тела» активов без четкого международно-правового механизма может создать риски для стабильности евро и доверия к европейской юрисдикции.

При этом Евросоюз уже использует доходы от замороженных активов, не затрагивая сами средства. В 2024 году Совет ЕС утвердил механизм направления так называемых чрезвычайных доходов (процентов, полученных от размещения российских активов) на поддержку Украины. Еврокомиссия подтверждала, что эти средства могут использоваться в том числе для военных и оборонных нужд Киева.

