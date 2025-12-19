Путин пояснил слова о том, что сам ездит по Москве за рулем

Путин заявил, что иногда ездит по Москве без сопровождения

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пояснил слова о том, что ездит по Москве за рулем.

Он уточнил, что иногда ездит по Москве без сопровождения, а сам за рулем — очень редко.

«Я не совсем так сказал, что я езжу сам за рулем по Москве. Такое тоже бывает, но очень редко. Я сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее», — сказал глава государства.

Путин отметил, что это «не бесполезные поездки». По словам президента, ему интересно посмотреть, «что происходит вокруг».

«Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу, но и в разные районы Москвы, когда заезжаешь, тоже любопытно посмотреть, что происходит», — признался российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

