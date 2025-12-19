Путин обратился к россиянам по поводу мошенников

Путин напомнил россиянам, что мошенничество никуда не делось

Мошенничество никуда не делось — злоумышленники будут и дальше совершенствовать свои схемы обмана, вымогая у граждан деньги. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Как только начинают говорить о деньгах и каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. <...> даже не стоит вообще ни одного слова, не нужно <..> говорить», — обратился к россиянам президент страны.

По словам Путина, лучший способ решать денежные проблемы — это лично обратиться в финансовое учреждение. Российский лидер также отметил, что количество преступлений в сфере телефонного мошенничества сократилось на 7%, а ущерб от них — на 33%.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

