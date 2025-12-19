Путин назвал цель повышения налогов в России

Повышение налогов должно произойти не на бумаге, оно должно привести к повышению доходов бюджета России. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

Конечная цель всех этих изменений (в налоговом законодательстве — прим. ред.)— это снижение налогового времени в будущем. Правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому, отметил глава государства.

Глава государства отметил, что когда повышаются налоги, тут же появляется искушение уйти от их оплаты, но от этого необходимо избавиться.

Президент также заявил, что необходимо избавиться от теневой экономики, исключить уход в тень при уплате налогов гражданами и бизнесом.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее ФАС взяла на контроль рост цен на продукты на фоне грядущего повышения НДС.