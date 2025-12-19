Путин похвалил бригаду «Ветераны»

Путин: бригада «Ветераны» заслуживает самых высоких оценок, они героические люди

Разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» заслуживает самых высоких оценок и звания гвардейской, ее участники — героические люди. Об этом в ходе Прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства пообещал присвоить бригаде почетное наименование «гвардейская».

Российский лидер отметил, что эти бригада скрупулезно готовила каждую операцию в зоне спецоперации.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

