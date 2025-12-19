На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист просчитал ответные меры Москвы в случае конфискации активов РФ

Экономист Пронько: у РФ есть чем ответить на конфискацию ЕС своих активов
Алексей Майшев/РИА Новости

Экономический обозреватель Tsargrad.tv Юрий Пронько проанализировал возможные ответные действия России в случае конфискации замороженных активов России в Европе. По его мнению, Москва готова к зеркальным мерам, которые могут быть приняты незамедлительно.

Первым объектом для ответных шагов может стать международный депозитарий Euroclear, активы клиентов которого на сумму около €17 млрд остаются заблокированными в России. Еще одним примером являются дивиденды британской BP от пакета акций «Роснефти», оцениваемые примерно в 340 млрд рублей, а также активы JPMorgan на счетах типа С на сумму около 243 млрд рублей, замороженные по решению суда в 2024 году.

Отдельно эксперт отметил австрийскую группу Raiffeisen, чья российская «дочка» остается одним из самых прибыльных иностранных активов в РФ с выручкой около $2,9 млрд за прошлый год.

При этом Пронько подчеркивает принципиальное отличие ситуаций: если на Западе речь идет о возможном изъятии государственных резервов России, то ответные меры могут затронуть в основном активы частных иностранных компаний.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

Ранее Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в Европе.

