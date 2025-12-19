Россия передала Украине тела 1000 погибших украинских военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

В свою очередь он отметил, что России передали тела 26 воинов.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на данный момент передала Украине 11 тыс. тел солдат ВСУ, в ответ получила 201 тело своих бойцов.

По словам Лаврова, людские потери украинской стороны давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Он подчеркнул, что киевский режим из «идеологического боевого отряда превратился в организованную преступную группу».

В российских силовых структурах в начале декабря сообщили, что командование ВСУ отказалось забирать тела солдат, погибших в Верхней Терсе, где Украина потеряла более 15 человек после ударов фугасными авиационными бомбами (ФАБ).

Ранее стало известно о ликвидации украинских военных при инциденте с британским капралом.