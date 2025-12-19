ЦБ снизил ключевую ставку до 16%

ЦБ на заседании 19 декабря решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России пояснил, что экономика продолжает постепенно возвращаться к более ровному, сбалансированному росту. В ноябре устойчивые темпы повышения цен снизились, однако за последние месяцы инфляционные ожидания населения и бизнеса немного выросли. Кредитование при этом остается активным.

«Банк России намерен сохранять такую степень жесткости денежно-кредитных условий, которая необходима, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Это означает, что жесткая политика может сохраняться длительное время. Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор будет принимать, ориентируясь на то, насколько устойчиво замедляется инфляция и как меняются инфляционные ожидания», — отметил ЦБ.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой политики годовая инфляция в 2026 году снизится до 4,0–5,0%. Устойчивый темп инфляции, близкий к 4%, ожидается во второй половине 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция, по расчетам ЦБ, будет удерживаться на цели.

В октябре–ноябре текущий рост цен с учетом сезонности в среднем замедлился: до 4,6% в пересчете на год после 6,6% в третьем квартале 2025 года. Показатель базовой инфляции при этом существенно не изменился и в среднем составил 4,3% против 4,1% кварталом ранее. Устойчивые индикаторы инфляции в годовом выражении в ноябре в основном снизились, но в среднем за последние месяцы большинство из них оставалось выше 4%.

Годовая инфляция, по оценке на 15 декабря, достигла 5,8%, а по итогам 2025 года ожидается на уровне ниже 6%.

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России на финальном в 2025 году заседании продолжит аккуратное смягчение денежно-кредитной политики и снизит ключевую ставку до 16%, допускал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Он объяснил прогноз тем, что инфляционное давление ослабевает: по состоянию на 1 декабря годовые темпы роста цен замедлились до 6,62%, а к концу 2025 года показатель может приблизиться к 6%. Дополнительным фактором инвестстратег назвал укрепление рубля, которое идет вразрез с привычной для декабря динамикой. Причина — слабый внутренний спрос на иностранную валюту.

«Сценарий, при котором ставка останется на уровне 16,5%, я считаю почти исключенным — вероятность около 3%. Так же невысоки шансы, что в декабре ключевая опустится ниже 15%. Наиболее вероятный вариант — снижение 19 декабря на 100 базисных пунктов, до 15,5%: 55%. Вероятность шага на 150 базисных пунктов оцениваю в 39%», — прогнозировал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Это пятое снижение ключевой ставки в этом году. Цикл смягчения денежно-кредитной политики начался 6 июня 2025 года.

