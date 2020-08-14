В Москве неизвестные пригрозили пистолетом курьеру, чтобы украсть наушники
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В Москве неизвестные украли у курьера наушники, пригрозив ему пистолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.
Инцидент произошел на Ленинском проспекте, 41/2.
«Двое неизвестных, находившихся в машине Volkswagen Polo, подозвали потерпевшего и, угрожая ему пистолетом неустановленного типа, похитили у него наушники, после чего скрылись на своем автомобиле», — рассказали в ведомстве.
Материальный ущерб составил 5 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору или с использованием оружия».
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