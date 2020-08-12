ВОЗ отреагировала на регистрацию российской вакцины от COVID-19

Технические эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя регистрацию российской вакцины от COVID-19, отметили, что любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом, передает РИА «Новости».

«ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств РФ», — заявили в организации.

Эксперты также отметили, что ВОЗ призывает к «быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире».

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Первые его партии должны быть выпущены в ближайшие две недели.

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