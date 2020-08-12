Журналистам из РФ предоставили статус подозреваемых по делу о беспорядках в Минске

В белорусском СК подтвердили задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Об этом сообщает БелТА.

Журналисты были задержаны во вторник, 11 августа, возле универсама «Рига» около 02.00 с «внешними признаками алкогольного опьянения».

СМИ уточняет, что им сохранили статус подозреваемых по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.

Агентство также отмечает, ссылаясь на кадры оперативной съемки, что Важенков и Рогов сообщили о прибытии в Минск по «туристическим целям».

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