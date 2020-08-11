Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске

Издание Daily Storm опубликовало видео задержания в Минске российских журналистов Максима Солопова и Антона Старкова.

На кадрах видно, как сотрудники белорусского ОМОНа нанесли Солопову несколько ударов дубинками.

Видео было передано Старковым, который также был задержан.

Местонахождение Солопова было неизвестно около 40 часов. Однако вечером 11 августа он был освобожден и передан сотрудникам российского посольства.

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