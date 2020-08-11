Тихановская обратилась к белорусам из Литвы

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая покинула республику ночью, призвала белорусов не выходить на протесты и соблюдать закон.

«Белорусы, я призываю вас к благоразумию и соблюдению законов, я не хочу крови и насилия», — сказала она в видеообращении.

Политик также попросила жителей страны не противостоять милиции и не выходить на площади, подвергая свои жизни опасности.

Накануне вечером Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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