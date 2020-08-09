В Москве за сутки скончались 13 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались 13 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло 4 585.

Днем ранее сообщалось о 12 умерших.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 19 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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