Мэр Нагасаки: в мире возрастает угроза применения ядерного оружия

Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ заявил, что в мире возрастает угроза применения ядерного оружия, поэтому очень важно сохранить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Его слова передает ТАСС.

«Это договор является чрезвычайно важным для человечества. Однако в последние несколько лет возрастает желание государств, обладающих ядерным оружием, не выполнять положения о ядерном разоружении, о чем свидетельствует в том числе прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», — сказал мэр, выступая на траурной церемонии, посвященной 75-й годовщине американской атомной бомбардировки города.

Мэр подчеркнул, что последнее время в мире разрабатываются новые и более миниатюрные виды ядерного оружия, что повышает вероятность его применения.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва обвинения отвергла.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару 9 августа 1945 года. В момент взрыва погибло 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица Земли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 75 лет после бомбардировки Хиросимы

— «Это было бы отлично»: у СНВ-3 появился шанс на продление

— Контратака: в Генштабе назвали условия для ядерного удара