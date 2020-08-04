В Санкт-Петербурге от масочного режима пострадал кот

В Санкт-Петербурге ветеринары спасли кота, съевшего медицинскую маску. Об этом сообщается на странице ветеринарной клиники «Доктора Гиль» во ВКонтакте.

Врачи рассказали, что молодой кот породы донской сфинкс съел медицинскую маску. Через три часа в желудке животного было обнаружено инородное тело. Маску успешно извлекли с помощью эндоскопа.

«Опасность масочного режима! Всегда ли маски — это хорошо?», — задались вопросом ветеринары.

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