Тимур Иванов объяснил происхождение своих особняков

Тимур Иванов заявил, что приватизировал усадьбу в Архангельском за заслуги

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов во время судебного заседания, в котором он участвовал по видеосвязи из СИЗО, заявил, что приватизировал усадьбу в Архангельском за заслуги. Об этом сообщил ТАСС.

«Объект в Архангельске, например, руководством нашей страны за заслуги перед Отечеством мне было позволено приватизировать с 60-процентной скидкой. Все остальные объекты, якобы полученные преступным путем, были мной официально задекларированы», — сказал он.

По его словам, особняк в Раздорах в Одинцовском районе он приобрел за 170 млн рублей под залог квартиры на Поварской, которая ему досталась в рамках раздела имущества с бывшей женой.

Иванов считает, что обвинение вводит суд в заблуждение, так как принадлежащее ему имущество не было приобретено преступным путем.

5 декабря Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ особняк Иванова в центре Москвы.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.

В настоящее время он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

Ранее Иванов согласился передать государству усадьбу стоимостью 800 млн рублей.