Бывший тренер сборной России назвал фаворита матча «Спартак» — «Динамо»

Тренер Игнатьев: «Спартак» будет ближе к победе в матче с «Динамо»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что московский «Спартак» будет ближе к победе в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», передает «Чемпионат».

«Динамо» пока не может нащупать свою игру, а «Спартак» лучше играет в атаке. Они будут ближе к победе. Будем надеяться на хорошую игру и положительный результат. А кто выиграет? Не берусь судить», — сказал Игнатьев.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках национального первенства состоится 6 декабря на московском стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 28 очков, а «Динамо» расположилось на девятой строчке с 20 баллами.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее легенда ЦСКА одним словом описал ситуацию в «Спартаке».