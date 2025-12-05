На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии высмеял аргументы оппозиции о последствиях применения «камита»

Премьер Кобахидзе: оппозиция приводит слабые аргументы о применении камита
true
true
true
close
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал аргументы оппозиции о последствиях якобы применения для разгона демонстраций в 2024 году запрещенного химического вещества «камит», транслируемые телерадиокомпанией Би-би-си. Слова политика цитирует газета «Взгляд».

«Скандала не получилось. В итоге оппозиция апеллирует рассказами о том, что попугай в квартире по соседству с проспектом Руставели потерял перья после разгона демонстрантов», — с иронией сказал Кобахидзе.

Следствие выяснит, кто был вовлечен в деятельность против национальных интересов Грузии, подчеркнул он.

1 декабря в Грузии начались следственные мероприятия в связи с материалом о якобы применении против митингующих химоружия.

До этого «Би-би-си» провела собственное расследование, в рамках которого побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии, врачами и участниками протестов. Журналисты заявили, что все данные указывают на использование грузинскими силовиками вещества «камит» , которое Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны, для подавления протестов в ноябре-декабре 2024 года.

Ранее в Грузии рассказали об истериках экс-посла США с требованием воевать против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами